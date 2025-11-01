Kein Punktgewinn für SV Blau-Weiß Dölau II: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den MSV Eisleben hinnehmen.

Halle/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Blau-Weiß Dölau II und MSV Eisleben mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 48 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Dölau / live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Eisleben. Zwei Minuten vor Schluss brachte Oleksandr Bobeliuk die Gäste in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – MSV Eisleben

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kretzschmar (60. Wittmann), Ranft (65. Moradi), Grimm, Pfeifer (62. Richter), Troitzsch, A. Kleinert (54. M. Klein), Öder, M. Kleinert, Balbach

MSV Eisleben: Isensee – Seidemann, Teske (67. Schotte), Shtyrbu, Eichler, Zeugner (46. Behncke), Beese, Twardy, Eckstein, Müller (90. Roos), Bobeliuk (90. Bloßfeld)

Tore: 0:1 Oleksandr Bobeliuk (88.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Livius Hennig; Zuschauer: 48