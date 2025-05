Vor 41 Zuschauern hat sich das Team von Helene Schmalfeld mit 1:2 (0:2) gegen Höhnstedt geschlagen geben müssen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Marcel Rickert für Höhnstedt traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lucas Matz den Ball ins Netz (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

Minute 23: SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück

In der zweiten Halbzeit versuchten durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Moritz Kleinert kam rein für Mathias Wirsing und Yannick Burmeister für Eric Hermann. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 68. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Höhnstedt musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Dölau II doch noch die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Damian Sobieray (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dölau erzielen (90.+1). In Spielminute 96 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SV Höhnstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kretzschmar, Troitzsch, Ojo, Balbach, Dinter, Wirsing (33. M. Kleinert), Hermann (46. Burmeister), A. Kleinert (75. Sobieray), Grimm, Öder

SV Höhnstedt: Hänsel – Matz, Matz, Folter, Rickert, Weißenborn, Friedemann (90. Kleiber), Schaar (90. Scheffler), Schulz, Büchner, Schauer

Tore: 0:1 Marcel Rickert (10.), 0:2 Lucas Matz (23.), 1:2 Damian Sobieray (90.+1); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 41