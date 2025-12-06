Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Christian Bölke und sein Team SV Eintra. Lüttchendorf gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (6:1) wider.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 7:2 (6:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Felix Schlegel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Kevin Friese den Ball ins Netz (5.).

Minute 5 SV Eintra. Lüttchendorf und FC Eintracht Köthen im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Mansfelder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Alhassana Diawara, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der SV Eintra. Lüttchendorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gerlach, Siebald, Horlbog, Fiebiger, Kolle, Siebenhühner, Kalalib Alshabi (83. Bölke), Schlegel, Stoye (71. Obeid), Schulze

FC Eintracht Köthen: Münzner – Winter (64. Guemache), Friese (79. Dannenberg), Sawaneh (69. Al-Ghashm), Becker, Abou (63. Passou Bitalounani), Diawara, Arolu, Kallenbach, Dzwonik, Finze

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38