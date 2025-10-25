Der SV Eintra. Lüttchendorf errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 42 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz an der B 80 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Mansfelder besiegten die Gäste aus Dölau mit 2:0 (1:0) souverän.

Hans Siebenhühner traf für den SV Eintra. Lüttchendorf in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf mit 2:0 vorne – 86. Minute

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Stoye den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (86.). Damit war der Triumph der Mansfelder entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Horlbog, Siebald, Schulze, Fiebiger (60. Kolle), Siebenhühner, Kalalib Alshabi, Stoye (86. Hajdarpasic), Gerlach, Schlegel, Petraj

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Hermann, Freund, Troitzsch, Klaus, Kleinert (72. Werdan), Öder (67. Wittmann), Grimm, Richter, Kleinert, Ranft

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42