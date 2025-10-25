Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Eintra. Lüttchendorf vor 42 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

SV Eintra. Lüttchendorf erringt einen Heimsieg gegen SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz an der B 80 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Mansfelder besiegten die Gäste aus Dölau mit 2:0 (1:0) souverän.

Hans Siebenhühner (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 86

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 gingen die Mansfelder als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Petraj, Schlegel, Stoye (86. Hajdarpasic), Fiebiger (60. Kolle), Gerlach, Horlbog, Siebald, Schulze, Kalalib Alshabi

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Öder (67. Wittmann), Kleinert, Klaus, Ranft, Freund, Grimm, Hermann, Kleinert (72. Werdan), Troitzsch, Richter

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42