Der SV Eintra. Lüttchendorf erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 42 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

SV Eintra. Lüttchendorf erzielt einen Heimsieg gegen SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz an der B 80 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Mansfelder besiegten die Gäste aus Dölau mit 2:0 (1:0) souverän.

Hans Siebenhühner (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Minute 86: SV Eintra. Lüttchendorf mit 2:0 Vorsprung

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Gerlach, Kalalib Alshabi, Schlegel, Stoye (86. Hajdarpasic), Petraj, Siebald, Horlbog, Siebenhühner, Fiebiger (60. Kolle)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Ranft, Kleinert (72. Werdan), Klaus, Öder (67. Wittmann), Troitzsch, Hermann, Grimm, Freund, Richter, Kleinert

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42