Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Eintra. Lüttchendorf vor 42 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Hans Siebenhühner traf für den SV Eintra. Lüttchendorf in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 86. Minute

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Stoye den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (86.). Damit war der Sieg der Mansfelder gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebald, Kalalib Alshabi, Petraj, Horlbog, Gerlach, Siebenhühner, Schlegel, Fiebiger (60. Kolle), Schulze, Stoye (86. Hajdarpasic)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Grimm, Freund, Troitzsch, Richter, Kleinert, Hermann, Kleinert (72. Werdan), Öder (67. Wittmann), Ranft, Klaus

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42