Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 42 Besuchern auf dem Sportplatz an der B 80 geboten. Die Mansfelder setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Hans Siebenhühner traf für den SV Eintra. Lüttchendorf in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf in Minute 86 2:0 in Führung

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Stoye den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg der Mansfelder gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gerlach, Siebenhühner, Fiebiger (60. Kolle), Petraj, Schlegel, Schulze, Stoye (86. Hajdarpasic), Horlbog, Siebald, Kalalib Alshabi

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Öder (67. Wittmann), Kleinert (72. Werdan), Klaus, Richter, Hermann, Ranft, Troitzsch, Freund, Grimm

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42