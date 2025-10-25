Der SV Eintra. Lüttchendorf errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 42 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

SV Eintra. Lüttchendorf siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen SV Blau-Weiß Dölau II

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz an der B 80 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Mansfelder schlugen das Team aus Dölau mit 2:0 (1:0) souverän.

Hans Siebenhühner traf für den SV Eintra. Lüttchendorf in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für SV Eintra. Lüttchendorf – 86. Minute

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Paul Stoye, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (86.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Horlbog, Schulze, Schlegel, Siebenhühner, Petraj, Siebald, Kalalib Alshabi, Gerlach, Stoye (86. Hajdarpasic), Fiebiger (60. Kolle)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Freund, Troitzsch, Grimm, Ranft, Hermann, Richter, Kleinert, Öder (67. Wittmann), Kleinert (72. Werdan), Klaus

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42