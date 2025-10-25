Dem SV Eintra. Lüttchendorf glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 42 Zuschauer waren live dabei.

SV Eintra. Lüttchendorf siegt zu Hause mit 2:0 gegen SV Blau-Weiß Dölau II

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz an der B 80 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Mansfelder schlugen die Gäste aus Dölau mit 2:0 (1:0) souverän.

In Minute 23 schoss Hans Siebenhühner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf führt mit 2:0 – 86. Minute

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Petraj, Kalalib Alshabi, Siebald, Schulze, Gerlach, Horlbog, Schlegel, Stoye (86. Hajdarpasic), Siebenhühner, Fiebiger (60. Kolle)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert (72. Werdan), Troitzsch, Freund, Klaus, Öder (67. Wittmann), Ranft, Grimm, Kleinert, Richter, Hermann

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42