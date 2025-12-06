Einen 3:2 (1:0)-Heimerfolg gegen den FC Hettstedt fuhr der SV Höhnstedt am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Salzatal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0).

Marcel Rickert (SV Höhnstedt) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Salzataler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oliver Bendzko der Torschütze (52.).

SV Höhnstedt Kopf an Kopf mit FC Hettstedt – 1:1 in Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Matz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzataler zu entscheiden (89.). Die Salzataler sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Behrend, Matz (89. Schüler), Schulz, Balashov, Ruckhardt, Rickert, Dressel, Folter, Raase, Schauer

FC Hettstedt: Honigmann – Bendzko, Wienholz (68. Uhlig), Krey, Stein, Kosko, Mühlenberg, Doberenz (68. Mussin), Kemnitz, Döring, Krey (75. Svitiukha)

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96