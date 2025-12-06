Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 glückte dem SV Höhnstedt ein 3:2 (1:0)-Triumph über den FC Hettstedt.

Salzatal/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Marcel Rickert (SV Höhnstedt) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Salzataler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oliver Bendzko der Torschütze (52.).

SV Höhnstedt Kopf an Kopf mit FC Hettstedt – 1:1 in Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Matz (Höhnstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Salzataler Mannschaft erzielen (89.). Der SV Höhnstedt hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Schauer, Ruckhardt, Schulz, Behrend, Folter, Balashov, Raase, Rickert, Matz (89. Schüler), Dressel

FC Hettstedt: Honigmann – Krey (75. Svitiukha), Bendzko, Mühlenberg, Doberenz (68. Mussin), Krey, Stein, Wienholz (68. Uhlig), Kosko, Kemnitz, Döring

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96