Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem SV Höhnstedt ein 3:2 (1:0)-Heimsieg über den FC Hettstedt.

Salzatal/MTU. Der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Marcel Rickert für Höhnstedt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Hettstedter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Bendzko den Ball ins Netz.

1:1 für SV Höhnstedt und FC Hettstedt – Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Matz (Höhnstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Salzataler Mannschaft erzielen (89.). Die Salzataler sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Raase, Ruckhardt, Matz (89. Schüler), Schulz, Schauer, Dressel, Rickert, Behrend, Balashov

FC Hettstedt: Honigmann – Krey, Mühlenberg, Döring, Stein, Kemnitz, Krey (75. Svitiukha), Doberenz (68. Mussin), Kosko, Wienholz (68. Uhlig), Bendzko

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96