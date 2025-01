Salzatal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Höhnstedt und der 1. FSV Nienburg ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Wiebke Stauch vor: In der 38. Spielminute schoss Martin Kropp mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der 1. FSV Nienburg musste einmal Gelb hinnehmen (54.). In der zweiten Halbzeit setzte Höhnstedt noch einen drauf: In Minute 59 wurde das zweite Tor durch Danny Schulz erzielt.

SV Höhnstedt baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 59

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Andre Schauer/Höhnstedt (71.), gefolgt von Alex-Mohammed Schwabe (1. FSV Nienburg) in Minute 84 und Vincent Matz (SV Höhnstedt) in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Höhnstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Höhnstedt musste einmal Gelb hinnehmen.

Am Ende der Partie sollte es dem 1. FSV Nienburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Philipp Dauch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Nienburger aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. FSV Nienburg

SV Höhnstedt: Orlamünde – Schauer, L. Matz, Schulz, Rickert (75. Heuchert), Kropp, Müller, Janzen, V. Matz, Elstner, Weißenborn

1. FSV Nienburg: Weißke – Zenker, Lietz, Kümmel, Schmidt, Hausdorf (77. Brauer), Dauch, Finze, Ebeling (59. Schwabe), Schumann (84. Baer), Knöfler

Tore: 1:0 Martin Kropp (38.), 2:0 Danny Schulz (59.), 3:0 Andre Schauer (71.), 3:1 Alex-Mohammed Schwabe (84.), 4:1 Vincent Matz (85.), 4:2 Philipp Dauch (90.+1); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Robin Knobloch, Lennox Jäger; Zuschauer: 126