Dem SV Höhnstedt glückte es am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 118 Zuschauer waren live dabei.

Salzatal/MTU. Die 118 Besucher auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzataler besiegten das Team aus Stedten mit 4:1 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Marcel Rickert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein (43.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. Das zweite Tor konnten die Salzataler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Bastian Elstner den Ball ins Netz.

SV Höhnstedt liegt in Minute 63 2:0 vorn

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Salzataler den Ball in der 65. Minute unglücklich ins eigene Tor. Der SV Höhnstedt ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Rickert traf in Spielminute 71 zum zweiten Mal. Spielstand 3:1 für den SV Höhnstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 11

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Romonta 90 Stedten musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelb-Roten Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Rickert (Höhnstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 4:1 verließen die Salzataler den Platz als Sieger. Der SV Höhnstedt hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Romonta 90 Stedten

SV Höhnstedt: Orlamünde – Balashov (57. Ruckhardt), L. Matz, Dressel (90. Scheffler), Rickert, Folter, Göring, V. Matz, Elstner, Schauer (80. Mergner), Raase

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Bielig, Berger, Siedler, Nachtwein (78. Schrötter), Prenz, Grünhage, Thomas (78. Domahidy), Kaschperk, Lindau, Merker

Tore: 1:0 Marcel Rickert (28.), 2:0 Bastian Elstner (63.), 2:1 Eric Folter (65.), 3:1 Marcel Rickert (71.), 4:1 Marcel Rickert (84.); Schiedsrichter: Tim Westphal (Wittenberg); Assistenten: Marcel Wolf, Marek Höse; Zuschauer: 118