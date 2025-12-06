Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem SV Höhnstedt ein 3:2 (1:0)-Triumph über den FC Hettstedt.

SV Höhnstedt holt sich knappen Sieg gegen FC Hettstedt mit 3:2

Salzatal/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Marcel Rickert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Salzataler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Oliver Bendzko der Torschütze (52.).

SV Höhnstedt Kopf an Kopf mit FC Hettstedt – 1:1 in Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Matz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Salzataler Mannschaft den Sieg zu bescheren (89.). Der SV Höhnstedt hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Folter, Behrend, Raase, Matz (89. Schüler), Ruckhardt, Balashov, Schulz, Dressel, Schauer, Rickert

FC Hettstedt: Honigmann – Mühlenberg, Kosko, Doberenz (68. Mussin), Wienholz (68. Uhlig), Stein, Krey (75. Svitiukha), Bendzko, Krey, Kemnitz, Döring

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96