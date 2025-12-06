Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Hettstedt heimste der SV Höhnstedt am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Salzatal/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Marcel Rickert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hettstedter revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Oliver Bendzko erzielt.

Minute 52 SV Höhnstedt auf Augenhöhe mit FC Hettstedt – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Matz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Höhnstedt sicherte (89.). Die Salzataler haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Raase, Schulz, Schauer, Folter, Ruckhardt, Rickert, Matz (89. Schüler), Behrend, Balashov, Dressel

FC Hettstedt: Honigmann – Döring, Wienholz (68. Uhlig), Krey, Bendzko, Stein, Mühlenberg, Krey (75. Svitiukha), Kosko, Kemnitz, Doberenz (68. Mussin)

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96