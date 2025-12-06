Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem SV Höhnstedt ein 3:2 (1:0)-Triumph über den FC Hettstedt.

Salzatal/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Marcel Rickert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hettstedter revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Oliver Bendzko erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Höhnstedt gegen FC Hettstedt – Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Matz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzataler zu entscheiden (89.). Die Salzataler sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz (89. Schüler), Schauer, Schulz, Dressel, Folter, Ruckhardt, Rickert, Balashov, Behrend, Raase

FC Hettstedt: Honigmann – Doberenz (68. Mussin), Kemnitz, Krey (75. Svitiukha), Mühlenberg, Kosko, Bendzko, Krey, Döring, Stein, Wienholz (68. Uhlig)

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96