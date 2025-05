Am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SV Plötzkau 1921 vor 132 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. SV Sennewitz freuen.

Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 132 Besuchern des Sportparks geboten. Die Plötzkauer waren den Gästen aus Sennewitz mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Christian Bilkenroth vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Pascal Fechtner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (37.). Das zweite Tor konnten die Plötzkauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Hendrik Kluge den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

Minute 76: SV Plötzkau 1921 baut Führung auf 2:0 aus

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Sebastian Horner, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – 1. SV Sennewitz

SV Plötzkau 1921: Wedding – Hesse (82. Zimmermann), Fechtner, Reiners, Bartel, Sack (70. Goldbach), Kluge, Hoppe, Horner, Drici, Gruschetzki (56. Von Lachner)

1. SV Sennewitz: Görke – Berner (46. Angermann), Bukenya, Lorenz, Von Cieminski, Seidewitz, Görlitz (69. Mitzner), Schmidt, Kasten, Klinge, Friedrich

Tore: 1:0 Pascal Fechtner (37.), 2:0 Hendrik Kluge (76.), 3:0 Sebastian Horner (84.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Richter, Christian Habel; Zuschauer: 132