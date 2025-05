Dem SV Plötzkau 1921 gelang es am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den 1. SV Sennewitz mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 132 Zuschauer waren live dabei.

Am Samstag konnte das Publikum im Sportpark eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Plötzkauer gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Sennewitz.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Christian Bilkenroth vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Pascal Fechtner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (37.). Die Plötzkauer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Hendrik Kluge der Torschütze (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

SV Plötzkau 1921 mit 2:0 vorne – Minute 76

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Sebastian Horner, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – 1. SV Sennewitz

SV Plötzkau 1921: Wedding – Reiners, Drici, Gruschetzki (56. Von Lachner), Fechtner, Kluge, Horner, Bartel, Hoppe, Hesse (82. Zimmermann), Sack (70. Goldbach)

1. SV Sennewitz: Görke – Schmidt, Friedrich, Lorenz, Berner (46. Angermann), Görlitz (69. Mitzner), Seidewitz, Kasten, Von Cieminski, Bukenya, Klinge

Tore: 1:0 Pascal Fechtner (37.), 2:0 Hendrik Kluge (76.), 3:0 Sebastian Horner (84.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Richter, Christian Habel; Zuschauer: 132