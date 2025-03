Der SV Plötzkau 1921 erzielte am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 101 Fußballfans einen klaren 4:2 (2:0)-Sieg gegen die ESG Halle.

Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und die ESG Halle haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (2:0).

Hendrik Kluge traf für den SV Plötzkau 1921 e.V. in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Plötzkauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor durch Sebastian Horner erzielt.

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Halle-Torwart nicht verhindern (55, 71.). Der Vorsprung des SV Plötzkau 1921 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Matthias Michler kämpfte weiter und in Minute 73 gelang Spieler Nummer 4 endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 15

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die ESG Halle musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Walid Mouloud den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (87.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen. Der SV Plötzkau 1921 hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ESG Halle

SV Plötzkau 1921: Wedding – Hoppe (61. Gebbert), Fechtner (61. Stäuber), Hesse (79. Ahlburg), Böber (68. Goldbach), Horner, Gruschetzki, Bartel, Kluge, Stratmann, (68. Gärtner)

ESG Halle: Dimke – Schulze, Chukwuemeka, Mouloud, Seidi, Ali, Tebbe, Breitbach, Bauer, Pietsch

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (11.), 2:0 Sebastian Horner (34.), 3:0 Pascal Fechtner (55.), 4:0 Sebastian Horner (71.), 4:1 (73.), 4:2 Walid Mouloud (87.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Fabian Reitmann, Luis Hünl; Zuschauer: 101