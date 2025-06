Am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Plötzkau 1921 vor 132 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den 1. SV Sennewitz freuen.

Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 132 Besuchern des Sportparks geboten. Die Plötzkauer waren den Gästen aus Sennewitz mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Christian Bilkenroth am Ende der ersten Halbzeit, als Pascal Fechtner für Plötzkau traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Plötzkauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Hendrik Kluge der Torschütze (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

SV Plötzkau 1921 führt in Minute 76 mit 2:0

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Sebastian Horner (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (84.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – 1. SV Sennewitz

SV Plötzkau 1921: Wedding – Sack (70. Goldbach), Reiners, Hesse (82. Zimmermann), Drici, Kluge, Horner, Hoppe, Fechtner, Gruschetzki (56. Von Lachner), Bartel

1. SV Sennewitz: Görke – Friedrich, Bukenya, Von Cieminski, Klinge, Berner (46. Angermann), Görlitz (69. Mitzner), Kasten, Schmidt, Seidewitz, Lorenz

Tore: 1:0 Pascal Fechtner (37.), 2:0 Hendrik Kluge (76.), 3:0 Sebastian Horner (84.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Richter, Christian Habel; Zuschauer: 132