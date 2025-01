Plötzkau/MTU. Die 129 Besucher des Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Plötzkauer schlugen das Team aus Reußen mit 3:0 (1:0) souverän.

Sebastian Horner traf für den SV Plötzkau 1921 e.V. in Minute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der zweiten Halbzeit setzte Plötzkau noch einen drauf: In Minute 74 wurde ein weiteres Tor durch Steven Trägner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Minute 74: SV Plötzkau 1921 baut Führung auf 2:0 aus

In der Nachspielzeit nutzte der SV Plötzkau 1921 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Steven Christmann (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SG Reußen

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Christmann, Gruschetzki, Trägner (79. Scholz), Horner (89. Seilz), Böber (85. Goldbach), Drici, Bartel (42. Krahl), Reiners (51. Kondratiuk), von Lachner, Hesse

SG Reußen: Harre – Keller (66. Herrmann), Schicha, Märtens, Schulz, Benze, Flaschina, Köhler (73. Hurt), Czaplicki, Gewinner, Broda

Tore: 1:0 Sebastian Horner (22.), 2:0 Steven Trägner (74.), 3:0 Steven Christmann (90.+3); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Assistenten: Levin Mirko Suski, Jannes Elia Seifert; Zuschauer: 129