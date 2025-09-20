Dem SV Romonta 90 Stedten gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Eintracht Köthen mit 5:3 (2:1) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:1).

Janes Marschall (FC Eintracht Köthen) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 41 wurde das Gegentor durch Maximilian Thomas erzielt.

1:1 für SV Romonta 90 Stedten und FC Eintracht Köthen – 41. Minute

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Nils Grünhage traf in Minute 44 per Strafstoß. So leicht ließen sich die Köther jedoch nicht abhängen. Oleksandr Ishchenko traf in Minute 53 noch einmal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Franz Schrötter traf in Minute 76 zum zweiten Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Am Ende des Duells sollte es dem SV Romonta 90 Stedten noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Grünhage den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (90.+3). Damit war der Erfolg der Mansfelder gesichert. Der SV Romonta 90 Stedten sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Merker (72. Pfautsch), Schrötter, Nachtwein, Kaschperk (25. Thomas), Bielig, Prenz, Höher, Lindau, Siedler (82. Berger), Grünhage

FC Eintracht Köthen: Friese – Passou Bitalounani (46. Krause), Paquo, Finze, Ishchenko, Räber Cruz (77. Fritsch), Winter (83. Richter), Marschall, Abou, Becker, Dzwonik

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40