Dem SV Romonta 90 Stedten gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Eintracht Köthen mit 5:3 (2:1) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen am Samstag 5:3 (2:1) getrennt.

Janes Marschall (FC Eintracht Köthen) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Thomas den Ball ins Netz.

SV Romonta 90 Stedten Kopf an Kopf mit FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 41

Spielstand 1:1. Das Mansfelder Team legte sich ins Zeug und erlangte die Führung. Nils Grünhage traf in der 44. Spielminute per Strafstoß. Die Köther blieben ihnen auf den Fersen. Oleksandr Ishchenko traf in Spielminute 53 ein weiteres Mal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Franz Schrötter traf in der 76. Spielminute noch einmal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Grünhage, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu festigen (90.+3). Die Mansfelder haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Merker (72. Pfautsch), Siedler (82. Berger), Nachtwein, Kaschperk (25. Thomas), Prenz, Höher, Grünhage, Schrötter, Lindau, Bielig

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou, Winter (83. Richter), Paquo, Räber Cruz (77. Fritsch), Finze, Dzwonik, Ishchenko, Marschall, Passou Bitalounani (46. Krause), Becker

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40