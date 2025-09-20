Der SV Romonta 90 Stedten errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 40 Fußballfans einen klaren 5:3 (2:1)-Sieg gegen den FC Eintracht Köthen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 5:3 (2:1).

Nach nur 15 Minuten schoss Janes Marschall das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Köther konterten in der 41. Spielminute. Diesmal war Maximilian Thomas der Torschütze.

Minute 41 SV Romonta 90 Stedten und FC Eintracht Köthen im Gleichstand – 1:1

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Stedten erspielte sich die Führung. Nils Grünhage traf in Spielminute 44 per Strafstoß. So leicht ließen sich die Köther nicht unterkriegen. Oleksandr Ishchenko schoss und traf in der 53. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Franz Schrötter traf in der 76. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Am Ende des Duells sollte es dem SV Romonta 90 Stedten noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Grünhage den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (90.+3). Damit war der Erfolg der Mansfelder gesichert. Der SV Romonta 90 Stedten hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Merker (72. Pfautsch), Bielig, Schrötter, Nachtwein, Grünhage, Prenz, Lindau, Siedler (82. Berger), Höher, Kaschperk (25. Thomas)

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik, Becker, Abou, Paquo, Marschall, Winter (83. Richter), Ishchenko, Finze, Räber Cruz (77. Fritsch), Passou Bitalounani (46. Krause)

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40