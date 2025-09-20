Dem SV Romonta 90 Stedten gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Eintracht Köthen mit 5:3 (2:1) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen am Samstag 5:3 (2:1) getrennt.

In Minute 15 schoss Janes Marschall das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Thomas den Ball ins Netz.

41. Minute SV Romonta 90 Stedten auf Augenhöhe mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Stedten erspielte sich die Führung. Nils Grünhage traf in Minute 44 per Strafstoß. Die Köther blieben ihnen auf den Fersen. Oleksandr Ishchenko schoss und traf in Spielminute 53 ein weiteres Mal, gefolgt von Marschall (69.). So einfach ließen sich die Mansfelder nicht abhängen. Franz Schrötter schoss und traf in Minute 76 ein weiteres Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der SV Romonta 90 Stedten noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Grünhage (Stedten) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 5:3 gingen die Mansfelder als Sieger vom Platz. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Grünhage, Siedler (82. Berger), Prenz, Kaschperk (25. Thomas), Nachtwein, Merker (72. Pfautsch), Lindau, Bielig, Schrötter

FC Eintracht Köthen: Friese – Ishchenko, Becker, Dzwonik, Winter (83. Richter), Passou Bitalounani (46. Krause), Abou, Paquo, Marschall, Finze, Räber Cruz (77. Fritsch)

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40