Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SV Romonta 90 Stedten vor 40 Fußballfans über einen soliden 5:3 (2:1)-Erfolg gegen den FC Eintracht Köthen freuen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (2:1).

Janes Marschall traf für den FC Eintracht Köthen in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Köther konterten in der 41. Spielminute. Diesmal war Maximilian Thomas der Torschütze.

SV Romonta 90 Stedten und FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 41

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Nils Grünhage schoss und traf in Spielminute 44 per Strafstoß. Die Köther blieben ihnen auf den Fersen. Oleksandr Ishchenko versenkte den Ball in Minute 53 noch einmal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Franz Schrötter schoss und traf in Minute 76 noch einmal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Am Ende der Partie sollte es dem SV Romonta 90 Stedten noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Grünhage den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (90.+3). Damit war der Sieg der Mansfelder gesichert. Der SV Romonta 90 Stedten hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Bielig, Merker (72. Pfautsch), Kaschperk (25. Thomas), Grünhage, Schrötter, Prenz, Lindau, Nachtwein, Siedler (82. Berger)

FC Eintracht Köthen: Friese – Paquo, Dzwonik, Abou, Marschall, Winter (83. Richter), Passou Bitalounani (46. Krause), Räber Cruz (77. Fritsch), Finze, Becker, Ishchenko

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40