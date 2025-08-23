Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem SV Romonta 90 Stedten am Samstag nicht, als er sich vor 45 Zuschauern mit 0:3 (0:0) gegen den SSV 90 Landsberg verabschieden musste.

SV Romonta 90 Stedten unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SSV 90 Landsberg

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das Spiel zwischen Stedten und Landsberg ist mit einer klaren 0:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Robin Knobloch (Zeitz) zwei Gelbe Karten an die Mansfelder (32., 45.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Maik Stryjakowski für Landsberg traf und in Spielminute 61 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Lucas Schlesier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

SV Romonta 90 Stedten sieht sich 0:2 im Rückstand – 88. Minute

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Benjamin Rappe den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Landsberger entschieden. Der SV Romonta 90 Stedten rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SSV 90 Landsberg

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Bielig, Grünhage, Kaschperk, Böttger, Lindau, Merker, Jüttner (73. Schrötter), Thomas (73. Nachtwein), Siedler (84. Prenz)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller, Voß, Knorr (61. Knaut), Neumann (12. Reuschel), Kleeblatt, Rappe, Stryjakowski (77. George), Diallo (63. Schlesier), Köhler, Berbig

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (61.), 0:2 Lucas Schlesier (88.), 0:3 Benjamin Rappe (90.+1); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Falk Iser, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45