Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem SV Romonta 90 Stedten am Samstag nicht, als er sich vor 44 Zuschauern mit 2:4 (1:1) gegen die SG Reußen verabschieden musste.

Nils Grünhage (SV Romonta 90 Stedten) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Kevin Schicha den Ball ins Netz (43.).

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jean-Pascal Flaschina/Reußen (62.), gefolgt von Dennis Schulz (SG Reußen) in Minute 67 und Tobias Höher (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 79. Spielstand 3:2 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Alexander Benze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Landsberger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SG Reußen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Schreiber (62. Thomas), Nachtwein, Kaschperk (65. Jüttner), Bielig, Schrötter, Grünhage, Merker, Prenz, J. Berger

SG Reußen: Harre – Benze, Gewinner, Schicha, Broda, Förderreuther (60. Czaplicki), Drewlo, Schulz (70. John), Flaschina, Besser, Herrmann

Tore: 1:0 Nils Grünhage (30.), 1:1 Kevin Schicha (43.), 1:2 Jean-Pascal Flaschina (62.), 1:3 Dennis Schulz (67.), 2:3 Tobias Höher (79.), 2:4 Alexander Benze (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Daniel Körner, Felix Köhler; Zuschauer: 44