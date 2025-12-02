Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Sonntag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber dem SV Eintra. Lüttchendorf machtlos und wurde 2:4 (1:1) besiegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und der SV Eintra. Lüttchendorf haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:1).

Sebastian Kolle (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (22.) erzielt wurde.

Minute 22 SV Romonta 90 Stedten und SV Eintra. Lüttchendorf im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Martin Fiebiger/Lüttchendorf (52.), gefolgt von Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) in Minute 62 und Marcel Merker (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 63. Spielstand 3:2 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Florian Nachtwein wurde für Malique Jüttner eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Robin Gerlach für Naso Petraj den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Naso Petraj den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (80.). Damit war der Sieg der Mansfelder gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Thomas (83. Schrötter), Merker, Kaschperk, Jüttner (79. Nachtwein), J. Berger, Lindau, Böttger, Bielig, Schreiber (83. J. Berger), Prenz

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kolle, Schlegel, Horlbog, Kalalib Alshabi, Stoye, Siebenhühner, Schulze, Gerlach (73. Petraj), Siebald, Obeid (46. Fiebiger)

Tore: 0:1 Sebastian Kolle (9.), 1:1 Philipp Böttger (22.), 1:2 Martin Fiebiger (52.), 1:3 Felix Schlegel (62.), 2:3 Marcel Merker (63.), 2:4 Naso Petraj (80.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Charlott Ziehm, Tim Schirrmeister; Zuschauer: 53