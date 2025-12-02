Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem SV Romonta 90 Stedten am Sonntag nicht, als er sich vor 53 Fans mit 2:4 (1:1) gegen den SV Eintra. Lüttchendorf verabschieden musste.

SV Romonta 90 Stedten verliert auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen SV Eintra. Lüttchendorf

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Der SV Romonta 90 Stedten und der SV Eintra. Lüttchendorf haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:1).

Gleich nach Spielstart schoss Sebastian Kolle das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Die Mansfelder konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (22.).

SV Romonta 90 Stedten Kopf an Kopf mit SV Eintra. Lüttchendorf – 1:1 in Minute 22

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Martin Fiebiger/Lüttchendorf (52.), gefolgt von Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) in Minute 62 und Marcel Merker (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 63. Spielstand 3:2 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Florian Nachtwein kam rein für Malique Jüttner. Auf der Gastseite sprang Naso Petraj für Robin Gerlach ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Naso Petraj den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 festigte (80.). Damit war der Erfolg der Mansfelder entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – J. Berger, Böttger, Schreiber (83. J. Berger), Prenz, Lindau, Merker, Kaschperk, Bielig, Jüttner (79. Nachtwein), Thomas (83. Schrötter)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Stoye, Kalalib Alshabi, Kolle, Schulze, Horlbog, Schlegel, Siebenhühner, Gerlach (73. Petraj), Siebald, Obeid (46. Fiebiger)

Tore: 0:1 Sebastian Kolle (9.), 1:1 Philipp Böttger (22.), 1:2 Martin Fiebiger (52.), 1:3 Felix Schlegel (62.), 2:3 Marcel Merker (63.), 2:4 Naso Petraj (80.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Charlott Ziehm, Tim Schirrmeister; Zuschauer: 53