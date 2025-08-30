Der Turbine Halle II gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 58 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Nach nur 23 Minuten schoss Diego Canabate Kasparek das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Turbine Halle II führt nach 24 Minuten 2:0

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Waldemar Ermolaev den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (24.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Kasparek (80. Krziwanie), Ermolaev, Otremba, Heldt (65. Titonis), Everding (75. Kallen), Braunschweig (85. Zahn), Kochmann (70. Thermann), Kuske, Leinhoß, Schulze

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dinter, Richter (57. Burmeister), Grimm, Öder (80. Moradi), Ranft, Aschenbach (46. Pfeifer), Wittmann, Troitzsch, Kleinert

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58