Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 6:2 (4:1) ging die Turbine Halle II von Coach Matthias Wirth aus dem Spiel mit der SG Reußen vom Platz.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich die Turbine Halle II und die SG Reußen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:2 (4:1).

Spieler Nummer 4 (SG Reußen) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Reußen kassierte einmal Gelb (22.). Die Landsberger konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Diego Canabate Kasparek der Torschütze (29.).

Turbine Halle II Kopf an Kopf mit SG Reußen – 1:1 in Minute 29

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Halle ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Spieler Nummer 15, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Hallenser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Kasparek (69. Bertram), Brülls (59. Büchner), Kuske, Zahn, Hayatou (73. Teichler), Titonis, Kahle, Nultsch (59. Kallen), Braunschweig (69. Dannemann), Kochmann

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84