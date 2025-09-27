Die Turbine Halle II hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SV Eintra. Lüttchendorf mit 1:4 (0:1).

Halle/MTU. Vor 42 Zuschauern hat sich das Team von Matthias Wirth mit 1:4 (0:1) gegen Lüttchendorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Silvio Schaller (Naumburg) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Hallenser (3., 8.). Das Team aus Halle musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Stefan Horlbog traf für den SV Eintra. Lüttchendorf in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Eintra. Lüttchendorf musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (44.). In der zweiten Halbzeit setzte Lüttchendorf noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor durch Alexander Gründler erzielt.

Turbine Halle II liegt 0:2 im Rückstand – Minute 57

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Sebastian Kolle konnte in Minute 62 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle II. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Kolle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 auszubauen (81.). Die Turbine Halle II rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Eintra. Lüttchendorf

Turbine Halle II: Bergien – Everding, Nultsch (77. Brülls), Braunschweig, Heldt (46. Günther), Kuske, Titonis, Krziwanie (81. Makosch), Kasparek (5. Anders), Zahn, Hayatou

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Obeid (46. Gerlach), Schulze, Schlegel, Siebald, Kalalib Alshabi, Siebenhühner, Kolle, Petraj, Horlbog, Gründler (62. Bölke)

Tore: 0:1 Stefan Horlbog (14.), 0:2 Alexander Gründler (57.), 0:3 Sebastian Kolle (62.), 1:3 Axel Everding (74.), 1:4 Sebastian Kolle (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Sebastian Proft, Felix Köhler; Zuschauer: 42