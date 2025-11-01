Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half der Turbine Halle II am Samstag nicht, als sie sich vor 32 Zuschauern mit 3:5 (1:2) gegen den SV Romonta 90 Stedten verabschieden musste.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich die Turbine Halle II und der SV Romonta 90 Stedten ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (1:2).

Niclas Noah Kochmann traf für den Turbine Halle II in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (27.) erzielt wurde.

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Dann gelang es den Hallensern, die Dominanz der Stedtener nochmal herauszufordern. Moritz Teichler schoss und traf in der 87. Minute. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Jan-Marek Leinhoß den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Titonis (73. Brülls), Wehse (64. Müller), Günther (64. Anders), Krziwanie (73. Zahn), Nultsch, Büchner (64. Teichler), Everding, Kochmann, Kuske, Leinhoß

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Nachtwein, Böttger, Grünhage, Schrötter (46. Thomas), Lindau, Schreiber, Siedler, Berger (66. Berger), Bielig

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32