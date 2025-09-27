Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half der Turbine Halle II am Samstag nicht, als sie sich vor 42 Zuschauern mit 1:4 (0:1) gegen den SV Eintra. Lüttchendorf verabschieden musste.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Silvio Schaller (Naumburg) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Hallenser (3., 8.). Das Team aus Halle musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Stefan Horlbog (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Eintra. Lüttchendorf musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (44.). In der zweiten Halbzeit setzte Lüttchendorf noch einen drauf: In Minute 57 wurde ein weiteres Tor durch Alexander Gründler erzielt.

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Sebastian Kolle konnte in Minute 62 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle II. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 3:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Kolle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (81.). Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Eintra. Lüttchendorf

Turbine Halle II: Bergien – Zahn, Nultsch (77. Brülls), Braunschweig, Heldt (46. Günther), Kuske, Everding, Hayatou, Kasparek (5. Anders), Krziwanie (81. Makosch), Titonis

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Siebald, Gründler (62. Bölke), Horlbog, Obeid (46. Gerlach), Kalalib Alshabi, Schlegel, Kolle, Petraj, Schulze

Tore: 0:1 Stefan Horlbog (14.), 0:2 Alexander Gründler (57.), 0:3 Sebastian Kolle (62.), 1:3 Axel Everding (74.), 1:4 Sebastian Kolle (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Sebastian Proft, Felix Köhler; Zuschauer: 42