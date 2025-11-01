Fußball-Landesklasse 5: Am Samstag war die Turbine Halle II gegenüber dem SV Romonta 90 Stedten machtlos und wurde 3:5 (1:2) besiegt.

Turbine Halle II verliert auf dem heimischen Platz mit 3:5 gegen SV Romonta 90 Stedten

Halle/MTU. Am Samstag haben sich die Turbine Halle II und der SV Romonta 90 Stedten ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (1:2).

Niclas Noah Kochmann traf für den Turbine Halle II in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Philipp Böttger den Ball ins Netz (27.).

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle II und SV Romonta 90 Stedten – Minute 27

Spielstand 1:1. Das Mansfelder Team legte weiter vor und errang einen Vorsprung. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Halle legte nochmal vor. Moritz Teichler traf in Minute 87. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Jan-Marek Leinhoß, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Leinhoß, Kuske, Nultsch, Kochmann, Everding, Titonis (73. Brülls), Krziwanie (73. Zahn), Wehse (64. Müller), Büchner (64. Teichler), Günther (64. Anders)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schreiber, Nachtwein, Höher, Siedler, Böttger, Schrötter (46. Thomas), Lindau, Bielig, Berger (66. Berger), Grünhage

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32