Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den 1. SV Sennewitz heimste der Zörbiger FC am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Zörbig/MTU. Im Spiel zwischen Zörbig und Sennewitz am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Lucas Seidewitz für Sennewitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Petersberger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Torsten Schmidt der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Colin Seliger (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zörbiger Mannschaft erzielen (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Deidok, Gansen, Kleewein (75. Schönburg), Hempel, Matthias, Oertel, Schindler (84. Janders), Lindemann (46. Teichert), Schmidt, Seliger

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Aleithe (51. Harm), Kasten, Dieske, Görlitz, Boettcher, Dittrich, Gerlach, Angermann (80. Schmidt), Bukenya, Seidewitz (83. Herrmann)

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170