Dem Zörbiger FC gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Höhnstedt mit 3:1 (3:0) zu besiegen. 79 Zuschauer waren live dabei.

Zörbig/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 79 Besuchern der Sportanlage geboten. Die Zörbiger waren den Gästen aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän überlegen. Schiri Marcel Wolf (Sangherhausen) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Colin Seliger für Zörbig traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Tom Matthias erzielt.

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Vincent Matz den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Höhnstedt erlangte (51.). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Hempel, Gansen (66. Kleewein), Oertel, Seliger, Matthias, Nentwig (46. Lindemann), Moreno Silva, Schmidt (73. Deidok), Teichert, Brenner

SV Höhnstedt: Orlamünde – Raase, Ruckhardt, Rickert, Matz, Göring, Dressel, Schauer, Matz, Balashov, Mergner (70. Aschenbach)

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79