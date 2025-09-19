Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den 1. SV Sennewitz fuhr der Zörbiger FC am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Zörbig/MTU. Im Spiel zwischen Zörbig und Sennewitz am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Lucas Seidewitz (1. SV Sennewitz) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Zörbiger revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Torsten Schmidt erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Minute 62 Zörbiger FC und 1. SV Sennewitz im Gleichstand – 1:1

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Colin Seliger, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Zörbiger Team den Sieg zu bescheren (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Schmidt, Gansen, Kleewein (75. Schönburg), Hempel, Deidok, Matthias, Oertel, Lindemann (46. Teichert), Schindler (84. Janders), Seliger

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Bukenya, Boettcher, Kasten, Aleithe (51. Harm), Seidewitz (83. Herrmann), Dittrich, Angermann (80. Schmidt), Gerlach, Dieske, Görlitz

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170