Am 15 Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang dem Zörbiger FC ein 1:0 (0:0)-Triumph über die SG Reußen.

Zörbig/MTU. In der Sportanlage haben 285 Zuschauer am Freitag das Match zwischen dem Zörbiger FC und der SG Reußen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Zörbig. Drei Minuten vor Schluss brachte Philipp Lorenz den Gastgeber in Führung (87.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.03.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 15

Die Zörbiger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SG Reußen

Zörbiger FC: Bellstedt – Lindemann (71. Janders), Schmidt, Kleewein (76. Schwarzer), Schindler (65. Lorenz), Matthias, Moreno Silva, Deidok, Oertel, Hempel, Teichert

SG Reußen: Harre – Czaplicki, Besser (71. Märtens), Benze, Herrmann, Gewinner, Köhler, Schicha, Flaschina, Schulz, Broda

Tore: 1:0 Philipp Lorenz (87.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Clemens Bartlau, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 285