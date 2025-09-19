Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den 1. SV Sennewitz heimste der Zörbiger FC am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Zörbig/MTU. Im Spiel zwischen Zörbig und Sennewitz am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Zörbig.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Lucas Seidewitz für Sennewitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Petersberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Torsten Schmidt der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

1:1 für Zörbiger FC und 1. SV Sennewitz – Minute 62

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Colin Seliger den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Zörbig sicherte (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Kleewein (75. Schönburg), Gansen, Schindler (84. Janders), Seliger, Lindemann (46. Teichert), Oertel, Hempel, Deidok, Schmidt, Matthias

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Boettcher, Bukenya, Kasten, Gerlach, Dittrich, Görlitz, Dieske, Seidewitz (83. Herrmann), Aleithe (51. Harm), Angermann (80. Schmidt)

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170