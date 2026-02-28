Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Laucha/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 47 Zuschauer waren im Stadion Laucha live dabei.

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

BSC 99 Laucha auf Augenhöhe mit VfB Oberröblingen – 0:0

Die Lauchaer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Handt, Schneller (67. Niehoff), Bothe, Schumann, Saal, Thieme, Porse (88. Schmidt), Krentz, Riesen, Leubeling (56. Hahnemann)

VfB Oberröblingen: Beek – Meißner, Pulz, Strese, Könen, Altenburg (79. Wenske), Rühlke, Ernst, Wanski, Engert (67. Altenburg), Koch

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47