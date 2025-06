Auf dem Sportplatz Kelbra haben 101 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Kelbra und dem VfB 1906 Sangerhausen II verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf) ausgesprochen. Alles in allem neun Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 29

SV Kelbra auf Augenhöhe mit VfB 1906 Sangerhausen II – 0:0

Der SV Kelbra rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Kelbra: Mykhailov – Eßrich (71. Steinberg), Okapal, Conde, Barthel, Nosov, Khudyi (89. Tagishi), Rybak, Gurniak, Matschulat, Shpikula

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Scholz, Roßner (80. Gümül), Knopp, Fuhrmann, Kern, Reiber, Gängel, Buchhorn, Dietze (53. Eisler), Hetke

; Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Jannes Elia Seifert, Rainer Burow; Zuschauer: 101