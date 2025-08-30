Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Freyburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln mit einem torlosen 0:0 (0:0). 253 Fußballfans waren im Jahnstadion Freyburg live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Leon Gabriel Radtke (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt elf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Die Freyburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – Großmann (80. Illig), Krumbholz, S. Alalo, Kaiser, Schied, Töpe, Sambu, Pereira Nunes, Schulz, Weise (58. Rosenberg)

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Grosser, Semmer, Hiersig (78. Kunze), Kuhnert, Bagehorn (71. Sell), Sommerwerk, Schubert (81. Scharf), Meyer (67. Adamski), Jaskula (62. Marggraf)

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253