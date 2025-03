Für den Gastgeber SV Großgrimma endete das Duell mit dem SV Zöschen 1912 am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Hohenmölsen/MTU. Auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 haben 39 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Großgrimma und dem SV Zöschen 1912 verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Robin Knobloch (Zeitz) ausgesprochen. Insgesamt fünf Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 21

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Zöschen 1912

SV Großgrimma: Schmidt – N. Baum, Krobitzsch, Schneider (64. Bach), Rackowitz, Zech, Göbel, M. Baum, Beyenbach, Bauer (64. Benndorf), Zetzsche

SV Zöschen 1912: Jung – Scheibe, Felske, Schrahn, Mißner, Kühnel, Kops (55. Gemazashvili), Günther (87. Erl), Mißner (74. Rieder), Schlorf, Krug

; Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Lennox Jäger, Sandro Friedrich; Zuschauer: 39