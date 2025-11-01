Fußball-Landesklasse 6: In der Partie am Samstag war der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegenüber dem SSC Weißenfels II machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

0:2 – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SSC Weißenfels II

Weißenfels/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Jan Freudenberg. Der Trainer von Weißenfels musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Phillip Kopp (SSC Weißenfels II) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

66. Minute: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 0:2 im Hintertreffen

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 2:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Krämer, L. Kopp, Schell, Rothhoff, F. Kopp, Köhler (46. Brendel), Freudenberg, Kräuter (69. L. Schmidt), Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Kowol (69. Drischmann)

SSC Weißenfels II: Magul – Barnickel, Thormann, Schumann, Kopp, Scheiding, Ducke (65. Petrick), Beyer (85. Maas), Kresse (46. Scherbaum), Olajide (79. Karl), Hauer (71. Roy)

Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99