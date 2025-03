Fußball-Landesklasse 6: Der Heimvorteil half dem SV Zöschen 1912 am Samstag nicht, als er sich vor 75 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den SV Braunsbedra verabschieden musste.

Leuna/MTU. Vor 75 Zuschauern hat sich das Team von Kevin Graul mit 0:3 (0:1) gegen Braunsbedra eine Niederlage eingestehen müssen.

Idrisa Sidi Sambu (SV Braunsbedra) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Zöschen 1912 musste einmal Gelb hinnehmen (44.). Das zweite Tor konnten die Braunsbedraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Aaron Sothen den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

SV Zöschen 1912 hinkt 0:2 hinterher – Minute 54

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Sidi Sambu den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (64.). Damit war der Erfolg der Braunsbedraner entschieden. In Spielminute 66 handelte sich der SV Zöschen 1912 noch eine Gelbe Karte ein. Die Leunaer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Zöschen 1912 – SV Braunsbedra

SV Zöschen 1912: Kops – Günther (53. Jirsak), Erl (61. Elhakim), Krug, Felske, Mißner, Kühnel, Schlorf, Scheibe, Rieder, Gemazashvili

SV Braunsbedra: Ebert – Voigt (66. Sambu), Dubelzek (66. Reifarth), Sothen (70. Zinchenko), Kpohomouh, Sidi Sambu, De Pinho Gomes, Richter, Pereira Nunes, Monteiro Bacai (79. Hassel), Berndt (79. Ihezuru)

Tore: 0:1 Idrisa Sidi Sambu (12.), 0:2 Aaron Sothen (54.), 0:3 Idrisa Sidi Sambu (64.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 75