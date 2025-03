Leuna/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Kevin Graul. Der Trainer von Zöschen musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Braunsbedra beobachten.

In Minute 12 schoss Idrisa Sidi Sambu das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Zöschen 1912 musste einmal Gelb hinnehmen (44.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 54 wurde das zweite Tor durch Aaron Sothen erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Sidi Sambu (Braunsbedra) den Ball erneut über die Linie bringen (64.). Mit 0:3 gingen die Braunsbedraner als Sieger vom Platz. In Spielminute 66 handelte sich der SV Zöschen 1912 noch eine Gelbe Karte ein. Die Leunaer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Zöschen 1912 – SV Braunsbedra

SV Zöschen 1912: Kops – Mißner, Günther (53. Jirsak), Rieder, Scheibe, Felske, Erl (61. Elhakim), Gemazashvili, Krug, Schlorf, Kühnel

SV Braunsbedra: Ebert – Richter, De Pinho Gomes, Monteiro Bacai (79. Hassel), Berndt (79. Ihezuru), Dubelzek (66. Reifarth), Kpohomouh, Pereira Nunes, Voigt (66. Sambu), Sothen (70. Zinchenko), Sidi Sambu

Tore: 0:1 Idrisa Sidi Sambu (12.), 0:2 Aaron Sothen (54.), 0:3 Idrisa Sidi Sambu (64.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 75